Giro d’Italia 2024 - i più veloci nell’ultimo intermedio in salita della cronometro 4° tempo per Tiberi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Larinascita. Antonioè eccezionale nella settima tappa delda Foligno a Perugia, con il corridoreBahrain-Victorious che rientra prepotentemente nella Top-10classifica generale e rientra anche in corsa per il podio finale. Adessoè ottavo a 4’11 da Pogacar, ma il podio dista circa un minuto e mezzo di ritardo. Serviva una prova di carattere da parte dell’azzurro, dopo che la sfortuna lo aveva colpito nella tappa con l’arrivo inad Oropa. Oggiè stato fenomenale, soprattutto nell’ultima parte, quando la strada cominciava a salire verso Perugia. L’italiano è stato uno dei migliori, chiudendo con il quartoassoluto ...

Giro d'Italia, Pogacar fenomenale anche a cronometro. Ganna ci crede ma deve arrendersi - PERUGIA " Tadej Pogacar non si batte nemmeno a cronometro e ora il Giro è davvero una questione tra lui e la fortuna, non tra lui e gli avversari. Lo sloveno ha persino sconfitto uno straordinario Filippo Ganna sul terreno del piemontese, recuperandogli 47" negli ...

Focus sul fotogiornalismo ai Premi Internazionali Flaiano - ...al Padiglione Italia della 54a Esposizione internazionale d'Arte ... autore di numerosi reportage in Italia, Africa, Centro e Sud ...a creare una biblioteca per i figli e altre biblioteche in giro per il ...