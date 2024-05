Giro d’Italia 2024 - Daniel Martinez | Sto ben - ma penso ancora giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024)è tra i ‘meno sconfitti’ della giornata di oggi al. Nella cronometro di Perugia il colombiano della Bora-Hansgrohe ha chiuso la propria prova in top 10, perdendo 1’49” dall’alieno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e risultando il terzo tra gli uomini della classifica generale, alle spalle dello sloveno e di Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious). La classifica generale ora continua a sorridere per lui. Grazie alla sua prestazione riesce a guadagnare undici secondi su Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), salendo così al secondo posto in classifica generale, il primo tra gli ‘umani’, a 2’36” da Pogacar. Dopo una settimana rinforza così la sua candidatura per un posto sul podio. “C’era molto vento laterale durante la salita, quindi l’ultimo tratto non è stato facile” afferma ...