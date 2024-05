Giro d’Italia 2024 - pagelle settima tappa | Pogacar devastante anche a cronometr - Ganna deve arrendersi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Forte in salita, forte in pianura, forteo. L’unico rivale di Tadejdopo nemmeno unana del, quando siamo giunti a un terzo del totale, è proprio lo stesso sloveno, che alla sua prima corsa rosa indossa già la maglia di leader e spadroneggia su tutti i tipi di percorso: ecco allora di seguito ledelladel107, lao da Foligno a Perugia di 40.6 km. Una corsa contro il tempo che sembrava nelle mani di Filippo, il migliore di tutti in questa specialità, non oggi però: è stato il migliore di tutti finché non si attendeva al traguardo soltanto l’ultimo corridore, che ovviamente è ...