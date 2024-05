Fognini-Fritz oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Fabiose la vedrà contro Taylornel secondo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il torneo dicontinua a regalare soddisfazioni al tennista azzurro, che all’esordio ha piegato in tre set Dan Evans, tornando così a vincere un match a livello di circuito maggiore dopo un mese (Marrakech). Persi preannuncia ora un ostacolo quasi insormontabile:è infatti in gran forma e dispone di armi come il servizio e il dritto che possono fare davvero male. Fabio, che comunque arriverà all’appuntamento un po’ stanco (neppure 24 ore di riposo) proverà ad affidarsi al tifo del pubblicono e alla sua maggiore esperienza. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E ...