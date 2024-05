Ecco perché i salari italiani sono al palo Parla Morando

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’è qualcosa che non funziona in Italia sul versante dei. Pochi giorni fa una tabellina dell’Ocse ha svelato come lo Stivale sia l’unico caso tra le grandi economie, in cui le retribuzionidiminuite negli ultimi 30 anni, mentre nel resto d’Europaaumentate. Meno 7,3% solo nel 2022 rispetto al 2021, anno in cui la crescita dei prezzi trainata dal rincaro dell’energia ha ridotto pesantemente il potere d’acquisto delle famiglie. Certo, la rincorsa-prezzi è da sempre il germe dell’inflazione, ma il problema c’è ed è storico, ancheci si perde in competitività e competenze. Come si spiega tutto questo, lo racconta a Formiche.net Enrico, economista e già viceministro del Tesoro. “La spiegazione della mancata crescita deiva ...

Villois Uno dei maggiori rompicapi è stato per decenni l’alto tasso di disoccupazione, soprattutto nel meridione, ma anche nel nord, a causa di continue crisi di settori industriali dagli anni ’90 in poi. Dal dopo Covid è però iniziata una ...

