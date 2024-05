In Europa contano i momenti

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’azione che ha portato al calcio d’angolo del Bayer Leverkusen da cui è scaturito l’autogol di Mancini è una perfetta sintesi della partita di ieri sera e del perché, alla fine, la Roma non ce l’abbia fatta a completare la rimonta. De Rossi aveva appena inserito Smalling e Abraham al posto di Angelino e Pellegrini. Sembravano due cambi perfettamente sensati: Smalling avrebbe aggiunto centimetri e qualità difensiva necessari per difendere l’area dall’assalto tedesco, Abraham avrebbe dato una mano a Lukaku nel chiamare i lanci e contendere le seconde palle. Era questo lo scenario ipotizzato da De Rossi per il finale di partita. Il problema è che neanche due minuti più tardi è arrivato il gol dell’1-2. La Roma dopo il secondo gol di Paredes si era asserragliata negli ultimi trenta metri. Aveva continuato a rischiare, ma comunque meno di quanto avesse fatto nel primo tempo. Dopo le ...