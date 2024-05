In Lombardia sole e caldo Ma non durerà molto | già da domenica sera la nuova svolta e torna la pioggia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano – Finalmente dopo settimane di freddo ea intermittenza anche sullato ad affacciarsi ilcon temperature pienamente primaverili. Tra oggi venerdì 10 maggio e domani (sabato 11 maggio) progressivo consolidamento di una struttura di alta pressione sul Mediterraneo, con associate condizioni stabili eggiate e massime in lieve rialzo in pianura tra 23 e 25°C. Ma quantoquesto clima mite eggiato? In realtà non. Stando alle previsioni di Arpagià dal pomeriggio di12 maggio sulla regione ci sarà una graduale flessione del geopotenziale, con correnti che si disporranno dai quadranti occidentali per effetto di una saccatura in discesa sulla Francia, ...