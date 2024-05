Escape Plan – Fuga dall’inferno - come finisce? Trama e spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel 2013, il film “” ha portato insieme due leggende del cinema d’azione, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, in un thriller carcerario diretto da Mikael Håfström. Laruota attorno a Ray Breslin, interpretato da Stallone, un esperto di sicurezza che testa le prigioni di massima sicurezza per identificare e correggere le falle nel sistema.: Ladel Film Ray Breslin accetta un incarico multimilionario per testare una prigione segreta chiamata “la Tomba”. Fingendosi un terrorista spagnolo, entra nella prigione ma presto scopre di essere stato ingannato e intrappolato senza possibilità di. Con l’aiuto di un altro ...