Napoli-Sassuolo, Mertens a rischio per una distorsione alla caviglia

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Verdi ha l’influenza, differenziato per Hamsik Allenamento mattutino delin vista della partita di domenica sera al San Paolo contro il(ore 20.45) match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.Ilcomunica che “non si è allenato, ieri il belga ha subìto una leggeraal termine dell’allenamento”. Ed è aper domenica sera. A riposo anche Simone Verdi colpito dall’influenza. E Hamsik – reduce dall’infortunio subito a Milano contro l’Inter – ha svolto lavoro differenziato.Contro ildovrebbero giocare Koulibaly e Insigne che sono squalificati in campionato e forse anchen visto che pure il brasiliano non potrà giocare – perché squalificato – nella prima di ritorno del campionato e cioè-Lazio.Domenica sera, in Coppa Italia, potrebbe così giocare la ...