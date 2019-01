All' ergastolo i boss Longobardi e Beneduce | Pozzuoli chiude la sua pagina nera

Cyntoia Brown ottiene la grazia : a 16 anni uccise il suo stupratore e fu condannata All’ergastolo dopo 15 anni di carcere : Fu condannata all’ergastolo per aver ucciso, a 16 anni, un uomo che stava per stuprarla. L’ennesima violenza, che Cyntoia Brown, ha subito da quando era poco più che una bambina. Oggi dopo una campagna social, sostenuta dalla popstar Rihanna, la celebre Kim Kardashian ed il campione di basket LeBron James, l’ergastolana – ormai trentenne – ha ottenuto la clemenza dal governatore Bill Haslam. E da agosto uscirà di prigione in ...

MATTEO CAGNONI - ERGASTOLO PER OMICIDIO GIULIA BAllESTRI/ Motivazioni sentenza - delitto 'marchiato col sangue' : MATTEO CAGNONI: condannato all'ERGASTOLO per l'OMICIDIO della moglie GIULIA BALLESTRI. Le Motivazioni della sentenza: un'inedita ricostruzione del delitto.

Cesare Battisti - dAll’ergastolo per quattro omicidi Alla latitanza All’estero : le tappe della vicenda : Quella del giudice del Tribunale Supremo brasiliano, Luiz Fux, su Cesare Battisti è una decisione che apre la via a un’estradizione che l’Italia ha richiesto allo stato sudamericano da più di dieci anni, senza però trovare accoglienza. La consegna dell’ex membro del Pac (Proletari Armati per il Comunismo) rappresenta una delle promesse che il presidente brasiliano eletto Jair Bolsonaro, che si insedierà il prossimo 1 gennaio, ...

Milano - Alessandro Garlaschi condannato All’ergastolo per l’omicidio di Jessica Faoro : È stato condannato all’ergastolo, con rito abbreviato, Alessandro Garlaschi, il tramviere dell’Atm imputato per l’uccisione di Jessica Valentina Faoro, la 19enne colpita con 85 coltellate lo scorso 7 febbraio, in un appartamento di via Brioschi a Milano. A emettere la sentenza è stato il gup di Milano Alessandra Cecchelli, che ha accolto in pieno la richiesta del pm Cristiana Roveda. All’uomo è stato inflitto anche l’isolamento ...

Omicidio Sarah Scazzi : Sabrina Misseri - condannata All’ergastolo - sarà liberata in anticipo : Sabrina Misseri, la giovane di Avetrana condannata all'ergastolo per l'Omicidio della cugina Sarah Scazzi, potrà beneficiare di uno sconto di pena: la ragazza godrà di una liberazione anticipata di oltre un anno e quattro mesi (495 giorni) per la qualità del percorso rieducativo intrapreso in carcere.Continua a leggere

USA - taglia la pancia Alla vicina incinta e le ruba il bebè : ergastolo : Savannah Greywind, una 22enne del Nord Dakota (Usa), ha pagato con la vita un gesto di solidarietà. Si era recata l'anno scorso, in agosto, al piano di sopra, dalla vicina di casa Brooke Crews, per aiutarla a cucire un abito. Savannah era all'ottavo mese di gravidanza, a breve sarebbe diventata mamma ed era felicissima. Anche Brooke, 36 anni, voleva un figlio ma non era mai riuscita a restare incinta. Aveva persino fatto credere al compagno di ...

Badante uccisa e gettata nel fiume : ex assessore leghista condannato All'ergastolo : Per i giudici della prima corte d'assise di Milano, Franco Vignati uccise Kruja Ladvije, gettandone poi il corpo nel Po. Il...

Eligia Ardita - infermiera incinta uccisa a 35 anni : il marito Christian Leonardi condannato All'ergastolo : di Simone Pierini Christian Leonardi condannato all'ergastolo . È questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise del Tribunale di Siracusa nei confronti del marito di Eligia Ardita , l' infermiera ...