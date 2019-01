Vanificata pure la multa a Wind Tre per fatturazione a 28 giorni | TAR ancora una volta

optimaitalia

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)LaTre per laa 28è stata di fatto annullata dal TAR. Così come capitato nella giornata di ieri a Vodafone, il tribunale è intervenuto sulla validità della sanzione da dare all'operatore telefonico unificato: di fatto dando una mano al vettore, non più obbligato a sborsare la cifra ingente stabilita nell'ultima parte del 2019.A quanto ammontava laTre? Ben 1.160.000 euro, non certo spiccioli. Alla decisione dell'AGCOM di sanzionare il vettore unico, quest'ultimo aveva risposto con una serie di ricorsi. L'azienda di telecomunicazioni di proprietà cinese ha fatto appello a più anomalie per vedersi cancellata la sanzione ma quella principale resta una sola: la disciplina relativa alle tempistiche della(mensile o ogni 28/alias ogni 4 settimane) andava stabilita dalla legge e non certo dal singolo intervento ...