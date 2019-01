Sono incazzato | Paragone sbotta

Milan - Gattuso : “Sono incazzato nero - eliminazione giusta” : Brutta sconfitta per il Milan ed eliminazione in Europa League, nonostante errori arbitrali Gennaro Gattuso non trova alibi: “sono incazzato nero, bisogna capire che il Milan ha milioni di tifosi. Sugli episodi possiamo discutere, ma quando crei 7-8 palle gol e alla prima difficoltà inizi a commettere errori in serie, è giusto che vai fuori. Abbiamo regalato la partita all’Olympiacos. Prima di pensare all’arbitro, alla ...

Magnini : "Sono incazzato nero" : "E' una sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto al processo, sbattendo i pugni sul tavolo: 'Basta, ormai questa è una questione personale'. ...

Squalifica Magnini - l’ex nuotatore è furioso : “Sono incazzato nero! Io come Cristiano Ronaldo” : Filippo Magnini Squalificato per 4 anni per doping, ha inveito contro tale decisione all’uscita da tribunale dopo la lettura della sentenza “E’ una sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto al processo, sbattendo i pugni sul tavolo: ‘Basta, ormai questa è una questione personale’. Parliamo di un accanimento, di una forzatura. Faremo sicuramente ...