No al calcio moderno? Valorizziamo il calcio d' impatto

huffingtonpost

: @dberto9 Tendenzialmente (anche questo e quello con il #MCFC) il portiere che prende goal suo palo lo reputo assolu… - deatoffees : @dberto9 Tendenzialmente (anche questo e quello con il #MCFC) il portiere che prende goal suo palo lo reputo assolu… - alainfissore : #Supercoppa in #ArabiaSaudita. L’emblema del #calcio “moderno”… - Sawyer68 : @carromercato @CantoroEnrico3 @cumdivido Bertolacci 30? 30 fiaschi di vino forse. Cutrone è da Milan, anche se il s… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ilè molto più di uno sport: è una passione condivisa da milioni di persone; ma ilnegli ultimi anni è radicalmente cambiato, senza però perdere la sua forza di collante tra persone e generazioni. È diventato un business: il cosiddetto – in modo quasi esclusivamente dispregiativo –che genera profitti miliardari, in cui i top player registrano stipendi spaventosi e i diritti televisivi sono al centro di battaglie legali e commerciali.Le società delsono gigantesche multinazionali, brand conosciuti in ogni angolo del globo che massimizzano profitti esorbitanti non solo con la vendita dei biglietti, voce di ricavo è ormai marginale rispetto al totale degli introiti, ma attraverso un'infinità di attività che sono operative ben più dei 90 minuti sospesi tra ...