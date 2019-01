Per le pensioni a quota 100 ci saranno tagli fino al 16%

Pensioni - Quota 100 Per 3 anni. Avanti Ape social e opzione donna : opzione donna, Ape social, lavoratori precoci. E, per i prossimi tre anni, anche la sperimentazione di ' Quota 100'. Sono tutte le modalità per l'uscita anticipata contenute nel decreto su reddito e ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : proroga di opzione donna sarà valida Per le nate nel 58-59 : Con l'arrivo della nuova bozza riguardante il decreto di riforma del sistema previdenziale emergono dettagli definitivi anche sull'impostazione della proroga dell'opzione donna. Il pensionamento anticipato sarà infatti contenuto all'interno del "pacchetto Pensioni" con il quale il Governo avvierà la quota 100 e prevede un ripensamento del meccanismo di flessibilità dedicato alle donne. Purtroppo è però già noto che i requisiti saranno differenti ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 "sussidiata" - un doppio Pericolo Per i giovani : In vista della RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo dovrà fare una scelta importante che ci dirà molto del suo orizzonte politico

Pensioni quota 100 - tutto ciò che serve saPere in 10 domande e 10 risposte : Il decreto legge con le prime modifiche alla riforma Fornero e le nuove misure di contrasto alla povertà è pronto. Il pacchetto previdenziale conferma tutte le anticipazioni delle ultime settimane: oltre al debutto triennale di “quota 100” con le finestre mobili trimestrali ci sono le proroghe di opzione donna e dell'Ape sociale. Ecco quello che occorre sapere...

Pensioni - arriva il decreto sulla quota 100 : quali sono le finestre Per ritirarsi dal lavoro : Una bozza del decreto sulla quota 100 evidenzia le regole per l'anticipo Pensionistico per chi ha maturato i requisiti: almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati. Restano però molti paletti per disincentivare il ricorso alla quota 100, a partire dalle finestre temporali (diverse per lavoratori privati e pubblici) e dal divieto di cumulo.Continua a leggere

INPS : I nuovi importi Per pensioni - assegni ed indennità 2019 : Con la Circolare 122 del 27 Dicembre 2018, l’INPS ha comunicato i nuovi importi delle provvidenze e i limiti di reddito per le pensioni di invalidi civili, ciechi civili e sordi. Ogni anno l’INPS ricalcola, in base all’inflazione e al costo della vita, gli importi per le pensioni, gli assegni e le indennità che vengono erogati agli invalidi civili, non vedenti e disabili uditivi. Rispetto al 2017, nel 2018 gli importi sono stati aumentati ...

Pensioni e lavoro - pronto il decreto Per Quota100 e Reddito di cittadinanza : Sarebbe già pronto il decreto che introduce le Pensioni Quota 100 e il Reddito di cittadinanza, due dei provvedimenti simbolo del contratto di governo stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. La versione definitiva del decreto dovrebbe arrivare domani dopo un confronto difficile all’interno della maggioranza. Il testo potrebbe essere approvato quindi nel corso della settimana. Già dal prossimo ...

Pensioni e LdB2019 - scontro su quota 100 e suPeramento della Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 gennaio 2019 vedono arrivare nuove conferme dal testo del decreto in discussione presso il Governo e riguardante il pacchetto di riforma previdenziale avviato con la nuova legge di bilancio. Nel frattempo dall'esecutivo si conferma anche l'avvio dell'ipotesi di un prestito ponte su base volontaria nel pubblico impiego per accorciare i tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio nel caso di ...

Reddito cittadinanza - prima la Campania. 1 - 4 mln di famiglie. Si parte in aprile - anche Per le pensioni a quota 100 : Giallo sui vertici i Inps e Inail, ma il Ministero del Lavoro smentisce commissariamento - Cominciano a circolare i contenuti della nozza di decreto legge su Reddito di cittadinanza e pensioni a quota ...

Pensioni - cinque milioni aspirano ai 780 euro ma li avrà solo il 5 Per cento : Ma davvero tutti i pensionati sotto la soglia dei 780 euro riceveranno un assegno più alto come promette il Movimento 5 stelle? La risposta è no. Perché la pensione di cittadinanza riguarda 5 milioni di italiani e se venisse elargita a tutti i conti esploderebbero, calcola La Repubblica. Insomma, no