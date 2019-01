Roma | spari in casa | feriti padre e figlio

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 6 mesi». Il marito colto da malore : Dramma atroce a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette,...

Roma : in manette responsabili bancarotta ‘Brera Srl’ - spariti 8 milioni : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, all’esito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale capitolino nei confronti dell’immobiliarista Giuseppe Statuto (classe 1967) e del suo fidato collaboratore Massimo Negrini (classe 1954), ritenuti ...

Roma. Domenica 16 raccolta straordinaria rifiuti ingombranti nei municipi dispari : Decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – TGR Lazio “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta

Roma - stretta sui tavolini : in Centro sparirà uno su 4 : Non sempre a onor della cronaca è filato tutto liscio. Nel 2013 ad esempio l'applicazione dei piani di massima occupabilità per il Centro si è bloccata. Pur con progetti già pronti ed elaborati dalla ...

La Roma spreca e illude poi sparisce dal campo. Ma il ko vale gli ottavi : Stavolta nemmeno l'aria salutare della Champions ha portato beneficio alla Roma. Con il pass agli ottavi già in tasca (unica notizia positiva di ieri, comunque vada l'ultima gara, sarà seconda nel girone), non poteva bastare una prova di carattere per 45 minuti per continuare la serie magica dei giallorossi all'Olimpico nelle notti di gala della Champions. Lo stop con il Real ha messo a nudo le attuali difficoltà della squadra di Di Francesco. ...

Roma Termini - spari in aria per sedare una rissa : agente ferito : Una violenta lite ha spinto i poliziotti ad intervenire poco fuori dalla stazione di Roma Termini e quando hanno visto che la situazione era ingestibile uno di loro ha esploso alcuni colpi in ariaSono stati momenti di panico per tutti quelli che questa mattina si sono trovati a transitare per Piazza dei Cinquecento a Roma, infatti per sedare una violenta rissa un agente ha deciso di sparare alcuni colpi di pistola in aria con la propria arma ...

Millennials - il Romanzo in cui spariscono gli adulti (e si sta meglio) : Appena iniziato a leggere Millenials – Il mondo nuovo, l’ho subito immaginato come un videogioco; uno di quelli lunghi e complessi, che quando li finisci ti trovi a descriverli dicendo, paradossalmente, “sembra un film”. La sua vocazione potenzialmente ibrida è la prima cosa del libro che salta all’occhio. La seconda, invece, è come nonostante il taglio cinematografico conosca e sfrutti il privilegio del romanzo, ...

Roma : iniziano controlli anti-spaccio in municipi dispari : Roma – Sono partiti oggi i controlli ‘antispaccio’ della Polizia locale di Roma Capitale nelle scuole della citta’ voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il lunedi’ e giovedi’ di questa settimana tocchera’ ai municipi dispari, il martedi’ e il mercoledi’ sara’ la volta di quelli pari. L’agenda degli interventi e’ stata messa a punto fino al 21 dicembre. Oggi ...