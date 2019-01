L' anno che verrà - come si è presentato sul palco Amadeus : "Perché c'è il circo su Raiuno e su Raitre?" : "Perché la Rai trasmette il circo su Raiuno e Raidue?". Se lo chiede più di qualche telespettatore sui social e il motivo dell'ironia è presto detto. Amadeus conduce L'anno che verrà sulla rete ammiraglia, e contemporaneamente sul terzo canale va in onda l'altrettanto tradizionale spettacolo circens

Ascolti tv ieri - L' anno che verrà - Capodanno in musica - Auditel 31-12-2018 : RAI 3 42° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo In questa nuova serata di festa il chapiteau di Montecarlo ha accolto uno degli spettacoli circensi più ricchi, suggestivi e memorabili di ...

Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018. L’anno che Verrà (35.1%-32.9%) doppia il Capodanno in Musica (16.7%) : Sergio Mattarella Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di ...