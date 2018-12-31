Traffico Roma del 31-12-2018 ore 13 | 30

Traffico Roma del 31-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO IL Traffico RIMANE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO IL Traffico RIMANE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME SU ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME SU ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI IN VIALE DEI COLLI PORTUENSI DA LARGO CLAUDIO FERMI A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DI VIA PORTUENSE SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE SISTO A PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO IN PRATI, RALLENTAMENTI IN VIA CRESCENZIO, TRA PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA CAVOUR, E IN VIA ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE SUD DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA SI ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO IN ENTRATA A Roma, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO INLARGO LA LOGGIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA PORTUENSE DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 701 DIRETTA A SABBADINO AL ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI, PER Traffico INTENSO, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma VERSO LA TANGENZIALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA DI VIA DEI ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE E SENZA IMPEDIMENTI DI RILIEVO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE VIE CONSOLARI RESTA AL MOMENTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA Roma FIRENZE CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI PONZANO RomaNO-SORATTE E ORTE OGGI 30 ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 14:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO NOVITÀ, TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA A1 Roma FIRENZE, ABBIAMO ANCORA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER DIVERSI KM TRA PONZANO ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 13 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 r.b. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 13:30 (Di lunedì 31 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 r.b. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. A PALMAROLA PER INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE IN VIA DI CASAL DEL MARMO ALL’ALTEZZA DI VIA LIMBIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALL’ALURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA ARILENTO IN VIA DELLA MADONNA DEL RIPOSO IN PROSSIMITÀ DI LARGO SAN PIO V verso l’ aurelia INCIDENTE ANCHE IN CENTRO CON RALLENTAMENTI IN VIA DEL CIRCO MASSIMO ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE PER IL RESTO IL Traffico SI PRERSENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’NTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI QUESTA SERA LEGATI AL CAPODANNO LE TRE LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 31-12-2018 ore 13:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Passato il Natale, tiriamo le somme sui regali fatti e quelli ricevuti. La maggior parte sicuramente graditi, ma ci sarà sem… - zazoomblog : Traffico Roma del 31-12-2018 ore 12:30 - #Traffico #31-12-2018 #12:30 -
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