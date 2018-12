Violenza sessuale su figlie minori della compagna Bari | 50enne arrestato | Abusi di

Riccione - nonno arrestato per Violenza sessuale sulle nipotine - : L'uomo, di 68 anni, è accusato di aver commesso abusi sulle bambine prima in Sudamerica, suo Paese di origine, e poi in Italia. L'ultimo dei fatti denunciati risalirebbe al 2017

Riccione - nonno arrestato per Violenza sessuale sulle nipotine : Riccione, nonno arrestato per violenza sessuale sulle nipotine L’uomo, di 68 anni, è accusato di aver commesso abusi sulle bambine prima in Sudamerica, suo Paese di origine, e poi in Italia. L’ultimo dei fatti denunciati risalirebbe al 2017 Parole chiave: ...

Violenza sessuale - nei guai un medico : cosa è stato trovato in casa sua : Arrestato dalla squadra mobile di Forlì, nonostante i depistaggi e la resistenza opposte da madre e convivente, per questo denunciate, per un ordine di carcerazione emesso dal tribunale. Protagonista un medico forlivese 56enne che deve scontare una pena di 3 anni e 2 mesi. Il medico era stato indagato nel 2011 dopo che una ragazza aveva sporto denuncia per aver subito Violenza sessuale mentre si trovava ricoverata in una clinica di Forlì. Le ...

Nonno 'orco' a Riccione : 68enne arrestato per Violenza sessuale sulle nipotine : Un uomo di 68 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Riccione per violenza sessuale sulle nipotine in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Benedetta Vitolo, su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani. Le condotte del 68enne sarebbero state ripetute negli anni ai danni di diverse bambine, nipotine del "Nonno orco" che per molto tempo ha tenuto soggiogato le ...

Riccione - arrestato nonno 68enne per Violenza sessuale sulle nipoti minorenni : Un nonno di 68 anni è accusato di aver abusato delle nipotine minorenni, ripetutamente e per diversi anni. L’uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Riccione per violenza sessuale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Benedetta Vitolo, su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani. Dalle indagini è emerso che gli abusi del 68enne sarebbero stati ripetuti negli ...

Riccione - arrestato nonno 'orco' per Violenza sessuale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Kevin Spacey accusato di Violenza sessuale. L'attore : "Ora saprete la verità" : Ancora guai per L'attore Kevin Spacey: l'americano sarà accusato formalmente di aggressione sessuale nei confronti di un adolescente. Le violenze sarebbero avvenute nel luglio del 2016 nel ...

Forlì - Violenza sessuale e pedopornografia : arrestato psicologo condannato a 3 anni di carcere : violenza sessuale e pedopornografia, sono questi i reati contestati a un medico 56enne di Forlì, arrestato dagli uomini dalla squadra mobile che hanno eseguito un ordine di carcerazione nei suoi confronti firmato dal sostituto procuratore Francesca Rago. L’uomo deve scontare una pena di 3 anni e 2 mesi di carcere ed è stato fermato dagli agenti dopo continui depistaggi e la resistenza opposta dalla madre e dalla sua convivente, entrambe ...

Forlì : denunciato per Violenza sessuale - in casa del dottore materiale pedopornografico : Il 56enne professionista era stato denunciato da una ragazza che aveva raccontato di aver subito violenza sessuale mentre si trovava ricoverata in una clinica. Durante le indagini sono emersi ulteriori e pesanti reati a suo carico visto che le perquisizioni nella sua abitazione hanno portato al ritrovamento di materiale pedo-pornografico.Continua a leggere

Juan de Il mondo di Patty lascia l'Argentina dopo le accuse di Violenza sessuale : Lo scandalo che riguarda l'attore Juan Darthes, protagonista della serie tv per ragazzi Il mondo di Patty, continua ad arricchirsi sempre di più di nuovi clamorosi dettagli che non passano inosservati e che hanno suscitato un vespaio di polemiche soprattutto in Argentina. Da settimane, infatti, non si fa altro che parlare delle confessioni choc di Thelma Fardin, la quale ha rivelato di essere stata abusata sessualmente dall'attore, durante una ...

Violenza sessuale : il Garante Privacy e lo "stop" alla diffusione di troppi dettagli sui media : La deontologia giornalistica è perentoria nell'obbligare chi fa informazione a proteggere la dignità delle persone coinvolte in episodi di cronaca nera. L'accanimento dei media su particolari di Violenza è sempre deprecabile e va combattuto con forza perché contraddice l'equilibrio tra i valori alla base di un corretto esercizio del diritto di cronaca.Nei giorni scorsi, il Garante della Privacy ha vietato ai media la ...

Violenza sessuale sulla figlia minore e maltrattamenti in famiglia - finisce in carcere 48enne : Pescara - I carabinieri della Stazione di Scafa hanno tratto in arresto in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso Corte d’ Appello di L’ Aquila, A.F. quarantottenne di Scafa che dovrà scontare 8 anni di reclusione per i reati di Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Per dieci anni, l'uomo, aveva usato Violenza nei confronti dei familiari, abusando della figlia sin da quando aveva otto anni. ...

Padova - Violenza sessuale sulla nipote di 10 anni : zio condannato a sette anni e sei mesi : I fatti risalgono agli anni tra il 2013 e il 2014 e sarebbero avvenuti in un paese della provincia di Padova. Ora l'uomo, un quarantenne di origini romene a processo per violenza sessuale, è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. La nipote aveva parlato con la mamma, ma lei a quanto pare non aveva dato peso alle sue parole.Continua a leggere

Il Mondo di Patty : anche Calu Rivero ‘Emma’ ha denunciato Juan Darthes ‘Leandro’ per Violenza sessuale. : Non solo Thelma Fardin, ma anche un’altra attrice de Il Mondo di Patty ha denunciato Juan Darthes per molestie, si tratta di Calu Rivero. L’attrice che interpretava Emma nella serie Il Mondo di Patty... L'articolo Il Mondo di Patty: anche Calu Rivero ‘Emma’ ha denunciato Juan Darthes ‘Leandro’ per violenza sessuale. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.