Euro 2004 | Grecia Campione d’Europa contro ogni pronostico

(Di sabato 29 dicembre 2018) La più grande impresa mai compiuta da una Nazionale di calcio: in ciò consiste, senza ombra di dubbio, il trionfo dellanel Campionatopeo del, disputatosi in Portogallo.di Giuseppe LivraghiPresentatisi all’appuntamentopeo a 24 anni di distanza dalla loro ultima e unica volta (risalente all’edizione del 1980, organizzata in Italia), gli ellenici, guidati dall’esperto allenatore tedesco Otto Rehhagel, sono inseriti in un girone di ferro con il Portogallo padrone di casa, le “furie rosse” della Spagna e l’incta Russia: indicata dai più quale “vaso di coccio tra vasi di ferro”, la selezione ellenica smentisce via via, giungendo, con pieno merito, alla conquista dell’alloropeo.La favola ha inizio già nella gara inaugurale del torneo, al cospetto del Portogallo, piegato per 2-1 allo stadio ” do Dragão” di Oporto ...