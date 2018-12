Primi dettagli sui film di The Walking Dead con Rick Grimes | saranno un’esclusiva di AMC?

Il nuovo album di Carmen Ferreri a marzo 2019 : i Primi dettagli sul progetto : Il nuovo album di Carmen Ferreri è in programma per il prossimo mese di marzo. Ad annunciare il rilascio del nuovo disco ai fan è la stessa artista attraverso un post sui social network pervenuto nella giornata di oggi, sabato 22 dicembre. Carmen Ferreri scrive di avere un regalo in serbo per i suoi fan a pochi giorni da Natale e comunica la pubblicazione del nuovo progetto discografico di inediti per il prossimo 8 marzo. "La sorpresa ...

Bull 3 ci sarà? Primi dettagli in attesa degli ultimi due episodi del 15 dicembre su Rai2 : L'attesa sta per terminare, e ben presto i fan sapranno se ci sarà Bull 3. Gli ultimi due episodi della seconda stagione infatti andranno in onda stasera, 15 dicembre, su Rai2. Il protagonista interpretato da Michael Weatherly (negli ultimi giorni è nella bufera per un'accusa di molestie sessuali da parte della sua co-star Eliza Dushku) deve occuparsi di un caso particolare. Elliott Miles è un uomo muto, accusato di stupro, duplice omicidio e ...

Ubisoft annuncia Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 : Gameplay Trailer - Data di uscita e Primi dettagli ufficiali : In occasione dei Game Awards 2018, Ubisoft ha ufficialmente annunciato Far Cry New Dawn, svelando non solo il Gameplay Trailer e la Data di uscita ma anche le piattaforme e primi dettagli che vogliamo condividere con voi. Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 Ambientato diciassette anni dopo una catastrofe nucleare globale, Far Cry New Dawn porta i giocatori in una Hope County nel Montana ancora selvaggia ma profondamente cambiata. La vita ...

Mortal Kombat 11 riceve i Primi dettagli sulla personalizzazione dei personaggi : Uno degli annunci più grandi e più sorprendenti dei The Game Awards 2018 è stato Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della lunga serie di giochi di combattimento. Dopo l'annuncio del gioco, è stato inviato un comunicato stampa che ha divulgato nuove informazioni su una delle caratteristiche più importanti del titolo: il suo Sistema di variazione dei personaggi personalizzato.Come riporta Dualshockers, questo sistema sembra essere la naturale ...

Ubisoft annuncia Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 : Gameplay Trailer - Data di uscita e Primi dettagli ufficiali : In occasione dei Game Awards 2018, Ubisoft ha ufficialmente annunciato Far Cry New Dawn, svelando non solo il Gameplay Trailer e la Data di uscita ma anche le piattaforme e primi dettagli che vogliamo condividere con voi. Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 Il gioco è previsto per il 15 Febbraio 2019 al costo di 44,99 euro per l’edizione standard o 54,99 euro per l’edizione Deluxe, la quale include dei pacchetti di ...

Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset nel 2019 : Primi dettagli sulla programmazione : primi dettagli sulla programmazione italiana di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4. In molti attendono le precedenti stagioni ancora in chiaro dopo il no di Mediaset alla messa in onda su Italia 1 mentre altri si aspettavano qualcosa di più dopo l'accordo con Sky, fatto sta che le nuove stagioni degli eroi DC/The CW si preparano a sbarcare in Italia. Secondo le prime rivelazioni fatte proprio da Mediaset sulle pagine social dedicate alle sue ...

Ray Donovan 6 ci sarà? I Primi dettagli in attesa del finale della quinta stagione su Rai4 il 29 novembre : Anche questa corsa sta per finire e adesso i fan possono iniziare a chiedersi se Ray Donovan 6 ci sarà o meno. Rai4 ha annunciato la messa in onda degli ultimi due episodi della quinta stagione proprio oggi, 29 novembre, e il pubblico che ama la serie è già in fermento, cosa succederà in questo finale e ci sarà davvero un seguito? La risposta a quest'ultima domanda è sì visto che Ray Donovan 6 ci sarà ma la cattiva notizia è che dovremo ...

Young Sheldon e The Big Bang Theory si incontrano - Primi dettagli sul crossover con un ritorno nel cast : La CBS ha svelato i primi dettagli sul crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory. Il network americano ha infatti rilasciato la trama dell'episodio 12x06 della longeva comedy, dove si può dedurre che il personaggio di Jim Parsons incontrerà il suo piccolo alter ego, interpretato da Iain Armitage. E non solo. Dalle informazioni si legge anche un gradito ritorno nel cast di The Big Bang Theory, che sicuramente piacerà a molti. Ecco ...

Kia Soul - I teaser svelano i Primi dettagli degli interni : A una settimana esatta dalla presentazione in anteprima mondiale, la Kia ha rilasciato nuovi dettagli sulla seconda generazione della Soul che sarà svelata in occasione del Salone di Los Angeles. La cinque porte, già protagonista di alcuni teaser, sarà proposta sui mercati internazionali con uno stile evoluto, ma fedele al modello originale, e con allestimenti totalmente inediti, come l'X-Line già visto su altri modelli, come la Picanto.Strizza ...

Primi dettagli sullo smartphone pieghevole di Huawei - con possibile schermo da 8 pollici : È quasi pronto lo smartphone pieghevole di Huawei, che avrebbe già inviato il dispositivo ad alcuni operatori telefonici coreani per testare la rete 5G. L'articolo Primi dettagli sullo smartphone pieghevole di Huawei, con possibile schermo da 8 pollici proviene da TuttoAndroid.

Everus VE-1 - Diffusi i Primi dettagli dell'elettrica per la Cina : La Honda ha diffuso le prime informazioni e l'immagine ufficiale della Everus VE-1, la crossover compatta sviluppata dalla joint venture Guangqi Honda Automobile e dedicata al mercato cinese. Si tratta della variante di serie della concept Everus EV vista nell'aprile scorso al Salone di Pechino, a sua volta ispirata Honda HR-V, dalla quale derivano molti elementi della carrozzeria come le portiere e la struttura generale.340 chilometri di ...

JK Simmons dice sì al revival di Veronica Mars : i Primi dettagli sul personaggio dell’attore premio Oscar : La sua filmografia è molto lunga ma per gli amanti delle serie tv lui è e rimarrà sempre l'amato Will Pope di The Closer. Naturalmente stiamo parlando di JK Simmons che nella sua carriera, sia in tv che al cinema, continua ad essere sempre sulla cresta dell'onda e mentre il suo pubblico attende con ansia di vederlo nella sua ultima fatica in The Front Runner - Il vizio del potere al fianco di Vera Farmiga e Hugh Jackman, lui si prepara per il ...

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi dettagli : I possessori di un Samsung Galaxy S7 ma pure di un Galaxy S7 Edge non devono disperare. L'aggiornamento di novembre per il loro device è in prima distribuzione in Europa e potrebbe porre rimedio a qualche malefatta di troppo imputabile al pacchetto di ottobre, pure esaminato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Quali sono i Primi dettagli della release software attesa ad ore o al massimo a giorni? Stiamo parlando del ...

Primi presunti dettagli tecnici su ASUS ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2 : Scopriamo le possibili specifiche tecniche di ASUS ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2, anche se al momento mancano informazioni sulle batterie. L'articolo Primi presunti dettagli tecnici su ASUS ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2 proviene da TuttoAndroid.