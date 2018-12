Da Doha a Zurigo | la top ten degli scali più belli del mondo Con Singapore in testa che

huffingtonpost

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Una terrazza panoramica con oltre 100 specie di cactus, un centro fitness, sentieri-natura, un supermercato, tre spa, una clinica, un business center, due sale cinematografiche a ingresso gratuito, una piscina, mostre d'arte interattive, tutto aperto 24 ore al giorno, più uno spettacolare giardino delle farfalle che da solo vale la lunga sosta. E se si hanno più di cinque ore a disposone viene offerta anche ai viaggiatori una visita gratuita in città.Dove? In aeroporto. A. Stiamo parlando del terminal più bello del: il Changi di, uno dei migliori alsecondo Skytrax, la compagnia britannica che opera nell'aviazione civile ed è leader nella valutazione e classificazione delle compagnie aeree eaeroporti (segue oltre 550).Per il 2018, come ogni anno, ha stilato una graduatoria dei migliori aeroporti al ...