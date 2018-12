Cotton fioc | dal 1° gennaio vietati quelli di plastica non compostabile

Cotton fioc "illegali" dal primo gennaio : che cosa cambia (e perché) : Al bando dall'1 gennaio i classici Cotton fioc non biodegradabili. Esulta Legambiente: "Prima buona notizia del nuovo anno"...

Plastica monouso - stop a Cotton-fioc - piatti e posate dal 2021 : c’è l’accordo in Europa : Addio ai cotton-fioc. Ma anche posate, piatti, cannucce, palette per mescolare le bevande, bastoncini per i palloncini. In pratica, tutti i prodotti monouso di Plastica – e in tutto sono dieci quelli che rappresentano il 70% dell’inquinamento delle spiagge e degli oceani – saranno vietati nell’Unione europea, verosimilmente dal 2021. In più le bottiglie in Pet dovranno essere fatte per il 25% da materiale riciclato dal 2025 (media ...

Dal 1° gennaio stop ai Cotton fioc non biodegradabili : 'L'economia più forte è anche quella che accetta la sfida ambientale e l'Italia ha tutte le condizioni per giocare in serie A in questa sfida', conclude.

Plastica - dal Parlamento Ue ok a relazione sui prodotti “usa e getta” : stop a posate - Cotton fioc e cannucce entro il 2021 : entro il 2021 nell’Unione europea non circoleranno più plastiche monouso. Il Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l’uso di alcuni prodotti usa e getta come posate, cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini. Materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti marini. La votazione all’Eurocamera non era scontata e ha visto su posizioni diverse anche i partiti italiani di ...