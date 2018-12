Aumento pensioni 2019 | a chi spetta e a quanto ammonta

Pensioni : da gennaio cifre in Aumento per le minime e tagli fino al 30% per le alte : Se la riforma delle Pensioni, con quota 100 e le altre soluzioni per modificare la Legge Fornero, alleggerendo i requisiti di accesso alle Pensioni, riscuote un interesse massimale da parte dell’opinione pubblica, in materia previdenziale anche sulle Pensioni in essere l’attenzione è alta. Quanto si percepirà di pensione nel 2019 è sicuramente argomento importante perché bisogna capire l’impatto che avrà la perequazione sui ratei di pensione già ...

Di Maio e la Manovra : Aumento delle pensioni minime e reddito di cittadinanza confermati : Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che la Manovra andrà avanti e che le misure fondamentali resteranno. Su Facebook il leader pentastellato ha aggiunto che si tratta solo di decimali, ma le cose non cambieranno nella sostanza, riferendosi al Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Ha confermato il blocco dell’aumento dell'Iva, che avrebbe leso i consumi, e l’aumento delle pensioni minime. Il vicepremier ha ribadito che la Legge Fornero ...

Leggero Aumento della performance per casse pensioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Macron - le misure contro la collera : Aumento del salario minimo - straordinari - pensioni : Una condanna forte delle violenze. Poi l’apertura di uno «stato di emergenza economico e sociale», che si concretizza con una serie di misure a favore dei più deboli: i pensionati, i lavoratori con salario minimo, e l’apertura di un grande dibattito pubblico sui grandi temi politici, a cominciare dalla vita quotidiana («Avere una casa, spostarsi, riscaldarsi») soprattutto nelle reti locali...

Riforma pensioni : Quota 104 - Salvini contrario all'Aumento dei requisiti : Si discute ancora sulla famigerata Quota 100 mentre il Governo è ancora in fase di trattativa con la Commissione Europea che, dopo la bocciatura della nuova manovra finanziaria si è detto pronta ad avviare la procedura d'infrazione contro l'Italia. Intanto, al fine di abbassare la spesa pensionistica, l'esperto di previdenza Alberto Brambilla lancia l'ipotesi sull'aumento dei requisiti di due anni per l'accesso alla Quota 100. Salvini contrario ...

Pensioni 2019 : tutti gli assegni in Aumento nel nuovo anno : Buone nuove per milioni di pensionati: aumento Pensioni 2019 in arrivo. Dal nuovo anno, ossia a partire dal 1° gennaio 2019, tutti gli assegni Pensionistici gioveranno di un, seppur minimo, aumento sul rateo. L’incremento economico è imputabile alla c.d. perequazione automatica dell’importo all’inflazione, vale a dire al costo della vita, stimata dall’ISTAT. Per il 2019 il D.M. (MEF) 16 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ...

Aumento delle pensioni nel 2019 confermato - cifre e fasce diverse rispetto al 2018 : Le pensioni nel 2019 saliranno di importo. Tutte le pensioni, dalle minime a quelle di importo più elevato, perché scatteranno gli aumenti degli assegni previdenziali pagati dall’Inps in base all’inflazione dell’anno precedente come certificata dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Il tasso di rivalutazione previsto dal decreto è pari all’1,1%, ma il meccanismo adottato non prevede lo stesso tipo di Aumento percentuale per tutti i ...

Pensioni minime 2019 : ufficiale Aumento a 513 euro per la perequazione : Lunedì 26 aprile sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto relativo alle perequazioni delle Pensioni, cioè l’adeguamento al tasso di inflazione, degli importi che i pensionati percepiranno l’anno venturo. La percentuale di variazione stabilita dal decreto è pari all’1,1% e questo di fatto produrrà aumenti anche per le Pensioni minime. Oltre all’aliquota, il decreto stabilisce anche il ritorno alle fasce di perequazione della legge ...

Pensioni : da gennaio importi in Aumento - pubblicato il decreto : Un decreto del Ministero dell’Economia del 16 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 26 novembre. In un momento dove si fa un gran parlare di Pensioni future, per via delle discussioni e dei preparativi di quota 100 e di tutto il pacchetto Pensioni della manovra, il decreto ministeriale di cui parliamo porta novità per le Pensioni già in essere. Si tratta di novità positive, perché si tratta del decreto sulle perequazioni delle ...

Manovra : l'M5s vuole l'Aumento delle pensioni di inabilità a 500 euro al mese : Innalzare dal primo gennaio 2019 le pensioni di inabilità a 500 euro al mese per tredici mensilità. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento cinque stelle in commissione ...

Pensioni - -23% con l'Aumento età donne : 12.00 Da inizio anno a settembre, c'è stato un calo del 23% di nuove Pensioni, 349.621 a fronte delle 454.534 liquidate nello stesso periodo del 2017.Emerge dal monitoraggio Inps. Tra i motivi del calo l'aumento dell'età per la pensione di vecchiaia delle donne e per gli assegni sociali scattato nel 2018 (da 65 anni e 7 mesi a 66 e sette mesi). Da sottolineare anche il crollo degli assegni sociali passati da 57.759 a 13.168, pari a -77%. Per 6 ...

Aumento delle sigarette in arrivo per finanziare pensioni e reddito di cittadinanza : Le sigarette e il tabacco potrebbero essere interessati da sensibili aumenti. E' quello che inizia ad emergere dai rumors che ruotano attorno alla manovra finanziaria che, a partire dal 2019, dovrebbe vedere l'Italia impegnata nell'adozione di misure come Quota 100, per anticipare le pensioni, e il reddito di cittadinanza. L'Italia, com'è noto, è alla ricerca di copertura che possano contribuire a rendere sostenibile lo sforzo per adottare ...