Etna | a Catania terremoto nella notte | 11 scosse | danni e paura

Etna - sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 4 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Tra gli sfollati anche l'ex Iena Dino Giarrusso: "Mai sentita una botta così". Convocato dal prefetto centro di coordinamento. I danni maggiorio a Fleri....

Etna - terremoto Catania : il Capo Dipartimento della Protezione Civile in partenza per la Sicilia : A seguito dell’evento sismico di questa notte di ML 4.8, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area etnea. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania : crolli e feriti lievi. FOTO : Etna, terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania: crolli e feriti lievi. FOTO La scossa si è registrata alle 3:19 a nord del capoluogo etneo, tra Viagrande e Trecastagni. Crollate alcune case e una vecchia chiesa . Una famiglia: “Siamo vivi per miracolo” Parole chiave: ...

Etna - eruzione e terremoti : aeroporto di Catania pienamente operativo : Prosegue l’eruzione dell’Etna, come anche l’intensa attività sismica che nella notte ha prodotto un terremoto magnitudo 4.8: la situazione al momento non ha alcun impatto sull’attività dell’aeroporto internazionale di Catania, che è pienamente operativo. L'articolo Etna, eruzione e terremoti: aeroporto di Catania pienamente operativo sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - terremoto Catania : crepe nell’asfalto - chiuso tratto dell’A18 Messina-Catania : chiuso precauzionalmente al traffico un tratto tra i caselli di Acireale e Giarre dell’A18, l’autostrada Messina-Catania, per la presenza di lesioni sospette sull’asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull’Etna. L’eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità. L'articolo Etna, terremoto Catania: crepe nell’asfalto, chiuso tratto dell’A18 ...