Inter | l’ex Adriano | “I nerazzurri come una famiglia | Ronaldo e Icardi…”

Omicidio Davoli - fermato e sotto Interrogatorio l’ex della donna : ha 67 anni : L’uomo è stato portato in caserma: è sospettato del duplice assassinio in tabaccheria Dopo essere rimasta vedova, la donna aveva allacciato una relazione con il fratello del marito che poi aveva lasciato.

Melissa Satta contro Daniele Interrante - la replica dell’ex tronista : “che vergogna!” : Daniele Interrante risponde alle accuse di Melissa Satta, l’ex tronista replica alle parole della sarda Dopo le dichiarazioni di Melissa Satta a ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’ sull’ex fidanzato Daniele Interrante arriva la reazione dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora ...

Barcellona - ufficiale l’acquisto dell’ex Inter Murillo : cifre e dettagli : Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Barcellona, il club blaugrana lo ha prelevato dal Valencia dopo un’annata ottima nella Liga Il Barcellona ha acquistato dal Valencia il difensore centrale colombiano Jeison Murillo, ex calciatore dell’Inter. Il club blaugrana si è assicurato le prestazioni del difensore con la formula del prestito con riscatto opzionale fissato a 25 milioni di euro, puntando dunque in maniera decisa sul ...

Marotta-Inter : è ufficiale - l’ex Juve nuovo amministratore delegato : MAROTTA INTER, ORA E’ ufficiale- Il matrimonio, che già si vociferava da qualche settimana, è stato celebrato nel pomeriggio. Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter, con l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa. L’ex Juventus, che ha lasciato i bianconeri lo scorso settembre, è stato scelto dal presidente Zhang per ricostruire un’Inter capace […] L'articolo Marotta-Inter: è ...

Inter - Marotta prepara la rivoluzione : allenatore e calciatori - tutte le idee dell’ex Juventus : Clamorosa eliminazione dalla Champions League per l’Inter, il club nerazzurro non ha approfittato del pareggio del Barcellona contro il Tottenham, nel match casalingo contro il Psv è arrivato solo un pareggio, la qualificazione era a portata di mano, la squadra di Spalletti ha fallito un ‘rigore a porta vuota’. Anche in campionato la squadra non sta entusiasmando e l’obiettivo a questo punto sembra quello di dover ...

Il nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto : San Siro andrà demolito : Dopo l'apertura del sindaco si ragiona sulla possibilità di costruire il nuovo impianto nelle vicinanze di quello attuale che sarà smantellato L'articolo Il nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto: San Siro andrà demolito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Psv - le formazioni ufficiali : panchina per Lautaro e Nainggolan - l’ex Sainsbury titolare : Inter-Psv, le formazioni ufficiali – Alla fine la scelta di Luciano Spalletti è ricaduta su Candreva, che avrà il compito di fare da collante tra centrocampo e attacco in un 4-3-3 trasformabile in 4-2-3-1. Asamoah resta sulla linea difensiva con D’Ambrosio sulla corsia opposta. Più o meno confermata la formazione del Psv, che propone l’ex nerazzurro Sainsbury al centro della difesa. Inter (4-3-3): Handanovic; ...

Anche Salvini all’ex Penicillina : sopralluogo per ministro Interno : Roma – Dopo un breve sopralluogo durato circa 10 minuti, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha lasciato lo stabile dell’ex Penicillina di via Tiburtina 1040, a Roma, sgomberato questa mattina all’alba. L'articolo Anche Salvini all’ex Penicillina: sopralluogo per ministro Interno proviene da RomaDailyNews.

River-Boca - il sinistro magico dell’ex Pescara QuIntero [VIDEO] : Ha deciso il Superclasico di ieri col suo sinistro, che aveva incantato a tratti anche durante la fugace esperienza in Italia, al Pescara. Juan Fernando Quintero, centrocampista classe ’93, ha siglato al Bernabeu il gol del sorpasso sul Boca risultando decisivo per le sorti del River Plate, fresco campione della Libertadores. Il colombiano, partito dalla panchina, è entrato subito in partita e al minuto 109′ ha trafitto il ...

Elia e Jane prima Intervista insieme - lui risponde all’ex : “Ho fatto la mia scelta” : Elia Fongaro e Jane Alexander a Domenica Live dopo il Grande Fratello Vip Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, oggi Elia Fongaro e Jane Alexander sono a tutti gli effetti una coppia. E come tale hanno deciso di fare la prima intervista insieme a Domenica Live, nella puntata in onda il 9 dicembre. L’ex Velino […] L'articolo Elia e Jane prima intervista insieme, lui risponde all’ex: “Ho fatto la mia ...

Inter - l’ex Ronaldo : “Nel 98 fu una vergogna. Io il vero Ronaldo? Ho una cosa da dire…” : Ronaldo, ex storico giocatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport in occasione del Derby d’Italia. A sedici anni di distanza un Ronaldo torna protagonista in Juve-Inter, ma questa volta è Cristiano. L’ex attaccante brasiliano ha voluto commentare le voci di chi paragona lui e il portoghese: “Io il vero Ronaldo? E’ […] L'articolo Inter, l’ex Ronaldo: “Nel ...

Juventus-Inter - l’ex Fresi : “I neroazzurri possono riaprire tutto. Ecco come si batte la Juve…” : Salvatore Fresi, ex giocatore della Juventus e dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportNews.eu rilasciando alcune dichiarazioni sul derby d’Italia. L’ex difensore titolare nerazzurro nel famoso match del 98', ricordato per le polemiche causate dal rigore non assegnato a Ronaldo sull’intervento falloso di Iuliano, ha commentato il proprio quella partita: “Grande rammarico perché furono vanificati tutti ...

Cile - l’ex Roma e Inter Pizarro si ritira : David Pizarro ha deciso di smettere e ritirarsi dal calcio giocato. Il centrocampista chiude così la sua carriera a 39 anni, dopo 17 anni tra Cile ed Europa. “È arrivato il momento. Arriva per tutti, anche per me. Per una questione personale, sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me“, ha detto il Pek in un’Intervista a La Tercera. Il centrocampista giocherà con la maglia della sua Universidad de Chile ...

Fabrizio Corona replica all’Intervista di Asia Argento - la dura reazione dell’ex re dei paparazzi sui social : Fabrizio Corona ed Asia Argento si sono già lasciati, il botta e risposta tra giornali e social dell’ex re dei paparazzi e dell’attrice italiana Ad appena qualche settimana dall’annuncio dell’inizio della relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona, i due hanno anche annunciato la rottura. Con una lunga intervista a ‘Repubblica’, l’attrice italiana ha rivelato i motivi dell’addio ...