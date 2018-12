A sorpresa il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer e la nuova versione di Lie To Me ft

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Nove Mesto 2018 in DIRETTA : nuovo duello Boe-Fourcade - Hofer e Windisch cercano la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Inizia il lungo fine settimana in Repubblica Ceca, si incomincia con la 10 km riservata agli uomini e si preannuncia come sempre grande spettacolo, c’è grande attesa per l’annunciato duello tra Johannes Boe e Martin Fourcade: il norvegese ha vinto le prime due gare stagionali in questo format ma ...

Sony lancia a sorpresa un nuovo gioco Lemmings per dispositivi mobile : Un nuovo gioco Lemmings è appena stato lanciato su dispositivi mobile ed è stato annunciato sul blog di PlayStation. "Sul blog di PlayStation?", vi chiederete, lì dove Sony parla di giochi per PlayStation?Ebbene, come segnala Eurogamer.net, sì. Si tratta di un gioco per PlayStation? La risposta è no, quindi perché l'annuncio è arrivato dal blog ufficiale?Sony possiede Lemmings. Il publisher originale di Lemmings, Psygnosis, è diventato parte di ...

Inter - possibile sorpresa nel PSV : van Bommel lancia il nuovo Sneijder : Sulla propria strada i nerazzurri troveranno il PSV, che come scrive la Gazzetta dello Sport , potrebbe presentarsi con una sorpresa nell'undici titolare. 'Tra le possibili novità c'è il messicano ...

Zayn Malik lancia a sorpresa Good Years - nel nuovo brano da Icarus Falls riferimenti agli One Direction (testo e traduzione) : Arriva a sorpresa un nuovo brano di Zayn Malik estratto dal suo secondo progetto discografico da solista. Good Years ha raggiunto il web oggi, giovedì 6 dicembre, ed è disponibile in digital download e in free streaming su Spotify in tutto il mondo. Good Years anticipa il rilascio del disco Icarus Falls, atteso per venerdì 14 dicembre in formato digitale e venerdì 21 dicembre in formato fisico. Si tratta per Zayn Malik del secondo album da ...

Totti - visita a sorpresa al Bambino Gesù : 'Vi aiuterò a costruire il nuovo ospedale' : Mi piacerebbe far parte di questa storia e mi sento di sostenere e contribuire alla realizzazione del nuovo Ospedale e continuare ad aiutare i bambini di Roma e di tutto il mondo che vengono a ...

Demi Moore : nuovo amore - con sorpresa - per l'ex di Willis e Kutcher : C'è una sorpresa che riguarda la vita sentimentale di Demi Moore . L'iconica e sexy attrice degli anni '90, celebre per essere apparsa in Ghost, Striptease e Soldato Jane, ha trovato un nuovo ...

Demi Moore : nuovo amore (con sorpresa) per l’ex di Willis e Kutcher : C"è una sorpresa che riguarda la vita sentimentale di Demi Moore. L"iconica e sexy attrice degli anni "90, celebre per essere apparsa in Ghost, Striptease e Soldato Jane, ha trovato un nuovo interesse amoroso, almeno come riporta uno scoop del Daily Mail. Splendida nei suoi raggianti 56 anni, l"ex moglie di Bruce Willis e dell"ex toy boy Ashton Kutcher, ha trovato di nuovo l"amore. Il fortunato? È una donna.Secondo il giornale inglese, la ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra di nuovo insieme : la sorpresa per i fan : Li avevamo lasciati alla fine dell'estate ormai single e separati, ma settimane dopo Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga sono tornati insieme. La notizia, che ha rallegrato...

Pamela Prati - 60 anni ‘con sorpresa’ : ecco il suo nuovo fidanzato. E lei forma al top : Negli anni ’80 e ’90 è stata l’emblema della bellezza sensuale. Mora, esplosiva, Pamela Prati era il sogno erotico italiano per eccellenza. Dall’ esperienza del Bagaglino, dove era arrivata grazie alla geniale intuizione di Pier Francesco Pingitore sono passati molti anni. Pamela Prati non è mai uscita dal circuito televisivo. . Al suo attivo ha numerosissime trasmissioni televisive, perfino il Grande Fratello nel 2016. Ha lavorato in moltissimi ...

Cesare Cremonini annuncia Possibili Scenari per Pianoforte e Voce - il nuovo album a sorpresa a dicembre : Possibili Scenari per Pianoforte e Voce è il nuovo progetto discografico di Cesare Cremonini, annunciato a sorpresa nella notte. Il pre-order è già attivo su Spotify mentre l'album sarà disponibile da venerdì 7 dicembre con Universal Music. Ad un anno di distanza dall'ultimo disco di inediti, Possibili Scenari, Cesare Cremonini pubblica la versione piano e Voce disponibile dal prossimo 7 dicembre. Nel nuovo disco, le canzoni vengono esaltate ...

Cesare Cremonini annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo disco “Possibili Scenari per pianoforte e voce” : In arrivo il 7 dicembre The post Cesare Cremonini annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo disco “Possibili Scenari per pianoforte e voce” appeared first on News Mtv Italia.

La verità è il nuovo singolo di Vasco Rossi - a sorpresa arriva il titolo che ribalta rumors e anticipazioni : Non c'è da stare tranquilli, se si tratta del nuovo singolo di Vasco Rossi, soprattutto nelle settimane che ne anticipano il rilascio. Il Blasco sta infatti per tornare con un nuovo brano che porterà in radio dal 16 novembre e che prenderà il titolo di La verità. Il ribaltone era comunque atteso, anche se ormai sembrava dato per certo un ritorno in Tempi moderni che comunque l'artista si era guardato bene dal confermare. Dopo settimane ...

New Amsterdam sbarca su Canale 5 : promo a sorpresa per il nuovo medical drama - otterrà il successo di The Good Doctor? : Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5 e, se vogliamo, anche di FoxLife che per prima aveva lanciato l'arrivo di New Amsterdam. La matricola NBC, il nuovo medical drama di successo, è pronto a sbarcare in Italia ma non sulle reti a pagamento di casa Sky ma proprio sull'ammiraglia del Biscione. I primi promo sono stati divulgati proprio oggi da Mediaset che in un primo momento ha mandato in onda un vero e proprio trailer e poi, all'ora di ...