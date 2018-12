Canzoni di Natale | storia e significato di Do they Know it' s Christmas?

gqitalia

(Di domenica 23 dicembre 2018) Avere in testa un pezzo, radunare quasi 50 artisti, registrarlo e mixarlo in meno di 24 ore. A pensarci oggi, sembra impossibile.Nell'epoca delle post produzioni infinite, DoIt’s? probabilmente non avrebbe mai visto la luce. Oltre al fatto che a Bob Geldof non sarebbe bastato citofonare a Paul McCartney o fare una telefonata a Bono. Di mezzo ci sarebbero messi impresari, uffici stampa - e social media manager, che allora non esistevano -, molto più di allora. Raggiungere tante star al di fuori del periodo di promozione? Oggi sarebbe a dir poco impensabile.Per fortuna, nel nostro racconto di oggi, è ancora il 25 novembre del 1984. Trevor Horn (quello di Video Killed the Radio Star) ha fondato i Sarm Studios soltanto un paio di anni fa e tra lui e Bob Geldof va più o meno così:BG: “Hey Trevor! Senti, ho un problema, ho scritto questo pezzo che il mio gruppo ...