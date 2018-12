Banco BPM | la posizione ribassista di Marshall Wace

Banco BPM conferma il trend sulla riduzione dei rischi : Dopo le esperienze positive di Unicredit e Intesa Sanpaolo, anche Banco BPM ha deciso di sistemare i propri crediti deteriorati avviando una joint venture con un investitore/gestore specializzato nel settore NPL. Per la partnership l'istituto di credito ha selezionato Elliott International, L.P. e Credito Fondiario S.p.A. e l'operazione prevede il trasferimento di un portafoglio di crediti per un ammontare compreso tra 7 e 7,8 miliardi di valore ...

Borsa in denaro : su Prysmian e Banco BPM - vola Tim : Peggiora a dicembre la fiducia degli investitori sull'economia italiana, secondo quanto emerge dall'indagine mensile Zew sceso a quota -51,9, in calo di 2,9 punti rispetto alla lettura di novembre. ...

Le Borse rimbalzano - a Piazza Affari corre il Banco Bpm : Germania: a dicembre indice Zew a -17,5 da -24,1 di novembre Migliora a dicembre l'indice tedesco Zew, che misura la fiducia degli investitori sull'economia. L'indicatore si è attestato su -17,5 ...

Banco BPM : con C.Fondiario-Elliot per npl : ANSA, - MILANO, 10 DIC - Il cda di Banco Bpm ha scelto Credito Fondiario ed Elliot come partner per la cessione di un pacchetto di sofferenze da 7,8 miliardi di euro. Sono rimasti fuori, quindi, gli ...

Banco BPM - atteso CdA su maxi operazione NPL : E' atteso per oggi 10 dicembre 2018 un CdA straordinario di Banco BPM a Verona per valutare l'ipotesi di cessione di un maxi pacchetto di NPL . Le azioni dei Banco in Borsa mantengono intanto un calo ...

Banco BPM - Marshall Wace amplia la posizione ribassista sul titolo : La Consob rende noto che Marshall Wace, dal 6 dicembre, ha ampliato lo short selling su Banco BPM dal 2,29% al 2,66%. Sul listino milanese, intanto, progresso di scarsa entità per la banca nata dalla ...

Borsa Italiana oggi/ Banco BPM a +0 - 8% - Moncler a -2 - 5% - 4 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari si muove in territorio negativo. Tra i pochi titoli in rialzo sul listino principale c'è Banco Bpm

Banco BPM - indicazioni positive degli analisti : Equita ha mantenuto il rating a buy , alzando il target price da 2,90 a 3,10 euro mentre Mediobanca e J.P.Morgan hanno consolidato le raccomandazioni a neutral rivedendo al rialzo il prezzo obiettivo ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +2 - 26% - Banco BPM a +6 - 29% - 3 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in netto rialzo. Sul listino principale svettano Cnh Industrial, Banco Bpm, Stm e Saipem

Banco BPM - Equita alza giudizio e target price : Equita ha alzato il rating su Banco BPM dal precedente hold a buy , aumentando anche il prezzo obiettivo da 2,40 a 2,90 euro. Sul listino milanese, brilla il Gruppo bancario chiudendo la seduta con un ...

Banco BPM in rally. Cessione pacchetto NPL e IPO Agos piacciono al mercato : Cessione delle sofferenze e IPO di Agos . E' su queste basi che il Banco BPM sta costruendo oggi il rally alla Borsa di Milano . Le azioni della banca si classificano infatti fra le migliori nel ...

Banco BPM cede Profamily - vende più Npl : ANSA, - MILANO, 1 DIC - Banco Bpm ha ceduto per 310 milioni Profamily, società del credito al consumo, ad Agos Ducato, la joint venture con Credit Agricole di cui la banca francese detiene il 61%. Lo ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Banco BPM a -2 - 2% - Mediobanca a -1 - 8% - 30 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. I titoli bancari sono in rosso, in particolare Banco Bpm cede oltre il 2%

Borsa Italiana oggi/ Tenaris a -7 - 8% - Banco BPM a +5 - 3% - 28 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari passa in positivo. Tra i rialzi spicca quello di Banco Bpm. Mentre Tenaris affonda e cede più del 7%