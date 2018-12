Project manager a Dortmund “In busta paga 700 euro in più rispetto all’Italia I miei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) “Mai nella mia vita avrei pensato di andare in Germania, nemmeno da turista”. E invece Davide Randazzo, catanese 31 anni, oggi vive e lavora a, città tedesca di 586mila abitanti, lontana dalla vivace Monaco o dalla cosmopolita Berlino. Davide lavora comeper una delle più grandi start up tedesche del turismo: ha trasformato in una professione la sua passione per i viaggi, che lo ha portato a vivere prima in Australia, poi in Inghilterra, e infine in Germania. Prima per cercare fortuna, poi per amore.Tutto comincia ai tempi della scuola, quando suo padre, convinto che l’inglese sarebbe stato il suo futuro, lo spinge a frequentare i corsi di lingua all’estero. Con il senno di poi, riflette Davide, mai consiglio fu più azzeccato. Finito il liceo, decide di prendersi del tempo per capire cosa fare da grande: ha la doppia cittadinanza, perciò ...