Maratona Telethon | alla libreria Cerrelli si sperimenta la poesia in lingua

TV - RAI : Maratona Telethon - successo di ascolti per “Festa di Natale” : successo di ascolti per “Festa di Natale” nella prima serata del sabato di Rai1: con 3 milioni 159 mila telespettatori pari al 16.2 di share il programma, condotto da Antonella Clerici e dedicato interamente a Fondazione Telethon, ha aperto ufficialmente la Maratona che vedrà fino al 22 dicembre il servizio pubblico impegnato in prima linea nella lotta alle malattie genetiche rare. L'articolo TV, RAI: Maratona Telethon, successo di ...

TV - RAI : ottima partenza per la Maratona Telethon : “Portare nelle case degli italiani la ricerca contro le malattie rare è ancora una volta una ‘missione possibile’ e l’ottimo risultato della ‘Festa di Natale’ lo conferma. Telethon resta un appuntamento fondamentale dell’impegno Rai per il sociale“: lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini commentando dell’avvio della settimana Telethon sulle reti del ...

Tutti gli ospiti della Maratona Telethon con Gigi D’Alessio e tanti altri nel ricordo di Fabrizio Frizzi : Gli ospiti della Maratona Telethon supporteranno l'avvio della grande manifestazioni nella quale peserà l'assenza di Fabrizio Frizzi, scomparso all'improvviso nel marzo del 2018. Tra gli ospiti musicali della nuova edizione ancora una volta affidata ad Antonella Clerici, spicca il nome di Gigi D'Alessio, che avrà il compito di raccontare la storia di due bambini affetti da una sindrome metabolica rara che attualmente sono in cura presso ...

Al via la Maratona Rai per 'Telethon' a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare : Inoltre anche quest'anno Radio3, con Radio3 Scienza, condotto da Rossella Panarese, spiega il 19 dicembre con una puntata speciale il lavoro dei ricercatori Telethon a un pubblico di giovanissimi. L'...

Telethon 2018 : Antonella Clerici apre la Maratona. A Fabrizio Frizzi intitolata una borsa di studio della fondazione : Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi Per il ventinovesimo anno si rinnova sulle reti Rai l’appuntamento con la solidarietà e Telethon. La maratona televisiva andrà in onda dal 15 al 22 dicembre e coinvolgerà come sempre numerose trasmissioni della tv di Stato. Obiettivo di questa nuova edizione è superare la raccolta degli oltre 31 milioni di euro realizzata l’anno scorso, da destinare alla sperimentazione di nuove forme di medicina, ...

Ricerca : torna la Maratona Telethon di raccolta fondi sulle reti Rai : Riparte la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon. Anche quest’anno la Rai sarà presente dal 15 al 22 dicembre con la 29esima edizione della maratona televisiva per sostenere e finanziare la Ricerca sulle malattie genetiche rare. ‘Uno Mattina in Famiglia’ con Ingrid Muccitelli e Luca Rosini ospiterà l’accensione del numeratore che segnerà l’inizio ...

