Filippo Pozzato si ritira dal ciclismo | ' Realizzato il mio sogno | è stata una figata'

Ciclismo - Filippo Pozzato si ritira : 'Realizzato il mio sogno - è stata una figata' : I tre anni con la "maglia a cubetti" sono stati fantastici, ancora oggi penso sia stata la migliore squadra al mondo. Un periodo però troppo breve per imparare al meglio il mestiere del Ciclismo, ...

Ciclismo - Filippo Pozzato annuncia il ritiro : “Correre in Cina e Marocco non era la mia aspirazione” : Filippo Pozzato dice “Stop” e saluta il mondo del Ciclismo. Il campione nato a Sandrigo nel 1981 ha, infatti, deciso di appendere la bicicletta al chiodo dopo una carriera ventennale nella quale si è sempre contraddistinto per stile e risultati. Una decisione, comunque, che era già ampiamente nell’aria. “Avevo già deciso di dire basta dopo il GP Plouay ad agosto – ha spiegato in una lunga intervista alla Gazzetta ...

Ciclismo - i corridori italiani ancora senza contratto. Eros Capecchi e Filippo Pozzato in cerca di una squadra : Ci sono ancora diversi corridori italiani senza contratto per la stagione 2019 di Ciclismo. Per quanto riguarda il circuito WorldTour sono ancora in cerca di una nuova squadra Eros Capecchi da due anni alla Quick-Step Floors, che in carriera ha vinto anche una tappa al Giro d’Italia, ed Eugenio Alafaci non confermato dalla Trek-Segafredo. Per quanto riguarda il circuito Professional, incerto il futuro di diversi corridori della Wilier-Selle ...