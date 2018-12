Venezia | incendio in casa | morta una donna di 46 anni

Incendio in un appartamento nel Veneziano : morta una donna - salve le due figlie : Una donna di 46 anni è morta nell'Incendio divampato all'interno di un appartamento a Concordia Sagittaria, nel Veneziano. Le due figlie della vittima, le quali sono riuscite a salvarsi uscendo in ...

Venezia - incendio in casa : muore una donna - in salvo le sue due figlie : È accaduto a Concordia Sagittaria (Venezia). L’incendio forse scoppiato a causa delle luci dell’albero di Natale. Paola Castellet, una donna di quarantasei anni, non ce l’ha fatta. A quanto emerso era riuscita ad allontanarsi dalle fiamme insieme alle due figlie ma poi sarebbe rientrata in casa rimanendo uccisa dal fuoco.Continua a leggere

Incendio sulle Dolomiti : fumo sin su Belluno e Venezia - due ragazzi bloccati in quota : Situazione critica sulle Dolomiti, Pale di San Lucano avvolte dalle fiamme. Due ragazzi bloccati in quota. Immagini drammatiche dalle Dolomiti, esattamente poco sotto le Pale di San Lucano, nel...