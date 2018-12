ilfattoquotidiano

: Roma, il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evangelica. E loro: “Che cos’è il Partito d… - Cascavel47 : Roma, il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evangelica. E loro: “Che cos’è il Partito d… - studiotstella : RT @studiotstella: Roma - 1932 Circolo artisti a via Margutta: Marchi, Luigi Martinati, Walter Roveroni, #AnselmoBallester, Tito Corbella,… - alkin72559914 : RT @lucianonobili: Al mio circolo @PDPrimoRoma per partecipare alle primarie del #PdLazio a sostegno di Claudio #Mancini e per sottoscriver… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) La domenica mattina, in via di, una musica celestiale esce dalla sezione del Pd. Sono i devotidi una chiesacristiana che da ormai un anno ogni domenica occupano la sede dello storicoper la lorosettimanale.Chesia un quartiere multietnico è ormai cronaca nazionale. Eppure la zona ha una storia antica legata alla Resistenza al nazifascismo e al Partito Comunista Italiano. Il PCI locale ha dato il suo contributo di sangue con il gappista Valerio Fiorentini che ammazzò il commissario filonazista e fu arrestato e ucciso alle fosse Ardeatine; la Brigata Stalin si distinse nella Battaglia del Monte Tancia. Anche dopo la fine della guerra il quartiere rimane profondamente rosso. “Il Partito era un punto di riferimento – racconta Ezio Canfora, iscritto nella sezione – Oggi non è più così. Abbiamotutto ai comitati e ...