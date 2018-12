Non sono resti umani quelli ritrovati nel bresciano | si temeva fossero della bambina

Mense scolastiche - i veri responsabili dello scandalo Non sono i lavoratori ma gli appalti al ribasso : Quanto è emerso in questi giorni sulle Mense scolastiche italiane ha lasciato tutti sconvolti. Vorrei però si entrasse nel merito della questione e delle dichiarazioni del ministro Giulia Grillo perché, al di là dell’indignazione materna, assolutamente condivisibile, la Grillo chiude infatti così la sua dichiarazione: “Oggi chi lavora nel settore delle Mense sa benissimo che vi sono regole chiare da seguire e tutti i mezzi possibili per ...

Allegri : 'Con il Torino Non abbiamo rischiato niente - in Champions sono tutte forti' : Ieri sera presso lo stadio 'Grande Torino' è andato in scena il derby della Mole che ha decretato, seppur di misura, la vittoria della Juventus. Per la Vecchia signora è la quindicesima vittoria in sedici gare di campionato. I bianconeri contro il Torino sono stati bravi , non lasciandosi abbattere dal risultato negativo, maturato a Berna con lo Young Boys. Il resoconto del derby della Mole e il punto sul campionato Massimiliano Allegri alla ...

Terzo valico - Fico : “Se ci sono promesse elettorali mancate si va dagli elettori e si ridiscute. Tav? Non si farà” : “Se ci sono delle promesse elettorali mancate si va dai cittadini a cui si sono fatte le promesse, ci si mette intorno ad un tavolo e si ridiscute”, così il Presidente della Camera Roberto Fico a margine della due giorni organizzata dalla piattaforma Rousseau. “Sulla TAV – continua Fico – ho già detto come la penso, non credo si farà”. L'articolo Terzo valico, Fico: “Se ci sono promesse elettorali ...

Torino-Juventus - Mazzarri Non ci sta : “c’erano due rigori - ci sono delle regole” : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato degli episodi da moviola di questa sera durante il derby contro la Juventus “Faccio i complimenti alla mia squadra, ha fatto una partita importante cercando di giocare alla pari con una corazzata. In questi casi sono gli episodi a decidere le partite. Oltretutto abbiamo perso subito il portiere ed è mancato anche un cambio. Dispiace non aver ottenuto almeno il pareggio, che secondo ...

Paolo Marzotto parla di Gemma Galgani : "Sono deluso da una donna che Non sa esattamente ciò che vuole" : Le avventure di Gemma Galgani a Uomini e Donne offrono molto spesso delle vicende con continui colpi di scena, l'ultimo in ordine di tempo riguarda la movimentata frequentazione intrapresa con Paolo Marzotto dopo la breve relazione avuta con Rocco Fredella e terminata (per ora) in malomodo.Gemma e Paolo fino a qualche tempo fa parevano non avere molti problemi, lui si era appassionato ai pregi della dama mentre lei si lasciava andare a ...

Anastasio : 'Non sono fascista - voglio solo concentrarmi sulla musica' : Il giovane rapper Anastasio, fresco vincitore del noto talent-show musicale X-Factor, non si sta godendo la vittoria come avrebbe voluto. Nei giorni scorsi è stato protagonista di un'accesa polemica sulle sue opinioni politiche, generata dai suoi like sui Facebook a post riconducibili a Lega e Casapound. Il cantante aveva già commentato l'accaduto in una conferenza stampa, sperando di spegnere le polemiche sul nascere, ma evidentemente non è ...

Walter Nudo/ "Tante cose sono cambiate dalla vittoria all'Isola dei Famosi. Non smetto di sognare" - Verissimo - : Walter Nudo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: la vittoria al Grande Fratello Vip e la nuova vita dopo l'uscita dal reality.

'Firenze secondo me' di Matteo Renzi/ Video - il documentario in onda sul Nove : 'Non sono un esperto - ma...' : Firenze secondo me è il documentario presentato da Matteo Renzi sul capoluogo toscano e in onda questa sera, alle 21.25, sul canale Nove.

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Var? Le porcate di una volta Non ci sono più» : GENOVA - " L'immagine più bella è stata sicuramente quella del gol di Saponara , che ha rappresentato un colpo di genio, arte. Qualcosa di non riproducibile. E poi l'esultanza, con tutti i componenti ...

Verissimo - Giulia Salemi : 'Io e Francesco? Sono una sognatrice - spero che il treno Non si fermi' : 'Speravo di vincere, sarebbe stata la conclusione di un percorso'. Francesco Monte ospite oggi insieme a Giulia Salemi nella puntata Verissimo dopo il Grande Fratello Vip che li ha visti arrivare in ...

ALICE PAGANI/ Chi è la baby-squillo della serie tv Netflix : "Non chiamatemi Ludovica - Non sono come lei" : ALICE PAGANI è la protagonista di Baby, la serie tv di Netflix che racconta l'adolescenza di Ludovica. Una ragazza "speciale" come il suo personaggio.

Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella si sono lasciati : "Non ero la sola. Ho provato a perdonare - sto andando dallo psicologo" : Avevano fatto sognare l'Italia con le loro performance romantiche a Ballando con le stelle, ma tra la maestra Anastasia Kuzmina e il suo allievo, il surfer Francisco Porcella, è già finita. A rivelarlo la stessa Kuzmina a Diva & Donna, che ha spiegato i motivi di questa storia al capolinea: Ho scoperto che non era la sola nel periodo in cui siamo stati insieme... sono stata molto innamorata di lui, però se ci penso, con il senno di ...

Draghi : "In alcuni Paesi i benefici dell'euro Non si sono realizzati" - : Il presidente della Bce ha parlato dell'Unione monetaria al Sant'Anna di Pisa invitando l'Europa ad agire per porre i Paesi dell'euro al riparo dalle crisi: "Inazione è inaccettabile"

X Factor 12 - Anastasio : “Non sono fascista - tutta fuffa. I like a certi post li ho messi io ma vuol dire solo che ho letto” : Con nessuno degli schieramenti politici. Dopo quanto uscito nei giorni scorsi a proposito di una ipotetica vicinanza di Anastasio a CasaPound e Salvini per via di alcuni like e post avvistati sul suo profilo Facebook, il vincitore di X Factor 12, con una intervista rilasciata a Repubblica, prova a fare chiarezza. E alla domanda “ma lei è fascista?” risponde “Neppure un po’, è tutta fuffa”. I like, però, quelli li ha ...