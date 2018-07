Tennis | giornata amara per gli azzurri | si salva solo Bolelli

repubblica

(Di martedì 17 luglio 2018) L'azzurro, numero 88 del mondo, si è arreso al russo Evgeny Donskoy, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 36 minuti. Esordio amaro per Matteo Donati al 'The Hague Open',...