L' attrattività di Milano per gli investimenti negli immobili di pregio

(Di sabato 11 maggio 2024) L’albero di Natale con le valigie di Gucci imbiancate (per la verità bruttino, “sembra il deposito di bagagli di Linate”, era stato uno dei commenti più gentili comparsi sul profilo Instagram del Comune di) al posto del luccicante albero con i cristalli di Swarovski è stato profetico. La multinazionale di origine austriaca, fondata a fine Ottocento da Daniel Swarovski, ha dovuto effettivamente fare le valigie per traslocare dalla Galleria Vittorio Emanuele dove era approdata nel 2012. A contratto scaduto, il Comune ha messo all’asta il negozio come si fa per le opere d’arte, cioè con la tecnica dell’incanto, competizione pubblica con rilanci, che garantisce al proprietario il massimo del guadagno. Infatti, dopo una gara molto agguerrita (vi hanno partecipato 10 tra i maggiori marchi del lusso del mondo) e un testa a testa finale con Prada, l’ha spuntata Tiffany, ...