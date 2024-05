L’esperto ci racconta l’aurora boreale | Un’intensità rara E ora la replica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 - Anche stasera, dalle 22, occhi puntati al cielo per vedere il favoloso spettacolo del. I punti privilegiati? Ovviamente quelli lontani dalle fonti di inquinamento luminoso: montagna, aperta campagna, spiaggia. "L'importante è puntare gli occhi verso nord", spiega Giorgio Bartolini del consorzio Lamma. Che aggiunge: "Consiglio di approfittare della serata di oggi, perchè poi il fenomeno tenderà ad attenuarsi". Ci sono rischi per la salute? "Assolutamente no. Si tratta di un evento che non dà alcun tipo di fastidio agli occhi. Insomma, un bello spettacolo, senza controindicazioni per la salute".