Il Papa - la guerra è un ingann - come sicurezza basata su paura

(Di sabato 11 maggio 2024) "Laè uno, lasempre è una sconfitta, cosìl'idea di unainternazionalesul deterrente dellaè un altroo. Per garantire una pace duratura occorre tornare a riconoscersi nella comune umanità e a porre al centro della vita dei popoli la fraternità. Solo così riusciremo a sviluppare un modello di convivenza in grado di dare un futuro alla famiglia umana. La pace politica ha bisogno della pace dei cuori, affinché le persone si incontrino nella fiducia che la vita vince sempre su ogni forma di morte". Lo ha detto ilai partecipanti al Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana, organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti.

