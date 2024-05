ADL fa ricorso | non vuole giocare Fiorentina-Napoli venerdì 17

Dottore in scienze filosofiche con il massimo dei voti all'Università Statale di Milano. 110 su 110, ma senza lode . Per questo un giovane laurea to ha deciso di presentare un ricorso , prima interno all'ateneo e poi al tribunale amministrativo ...

Nuovo, o per meglio dire ennesimo, colpo di scena nella corsa a Confindustria . Nella giornata di ieri tre take dell’Ansa annunciano che Antonio Gozzi , al momento fuori dalla competizione, avrebbe formalizzato un ricorso al collegio dei probiviri ...

Firenze , 2 aprile 2024 – Un ricorso al Tar per non far realizzare un nuovo cancello di accesso alla proprietà fiorentina dell'allenatore Cesare Prandelli . Lo hanno firmato 45 residenti del Bobolino, zona di pregio, contro l'ex ct della nazionale, ...

Taxi, muro sulle licenze: «Pronti a fare ricorso». Il 21 maggio sarà sciopero - Taxi, muro sulle licenze: «Pronti a fare ricorso». Il 21 maggio sarà sciopero - La festa, appena cominciata, è già piuttosto movimentata. Parafrasando Sergio Endrigo, è questo il senso delle reazioni all’ipotesi di un’accelerata del Comune ...

Ravenna Attesa per il possibile ricorso del Forlì - Ravenna Attesa per il possibile ricorso del Forlì - I galletti non hanno ancora presentato la documentazione al collegio arbitrale. I giallorossi sperano nella promozione in C ...

Tar boccia ricorso del Comune, resta il vincolo su San Siro - Tar boccia ricorso del Comune, resta il vincolo su San Siro - Il ricorso presentato dal Comune di Milano al Tar contro il parere ... Questo parere della sovrintendenza che il Comune avrebbe voluto impugnare "é appunto solo un parere che fa riferimento ad una ...