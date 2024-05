Angelina Mango | Perché sono corsa via dopo Imagine a ESC Silenzio rotto

(Di sabato 11 maggio 2024) Nelle ultime orea ESC ha improvvisato un'esibizione nella Media Center della Malmo Arena tenendo un discorso sorprendente seguito da un'interpretazione toccante didi John Lennon. La giovane cantante ha preso la parola circondata da giornalisti e spettatori, esprimendo il desiderio di condividere i suoi pensieri attraverso la musica. "quivoglio esprimere i miei pensieri a modo mio e con le mie parole", ha dichiarato con il cuore gonfio d'amore per l'esperienza vissuta sul palcoscenico dell'Eurovision la sera precedente. Ha espresso orgoglio per se stessa e per tutti i partecipanti, ma ha voluto che la musica trasmettesse un messaggio forte di pace. Con una voce carica di emozione, ha iniziato a intonarein una versione che ha mandato ...

