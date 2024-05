Beatrice Luzzi e un ex gieffino | l’amicizia decolla dopo il GF

(Di sabato 11 maggio 2024)e Stefano Miele sempre più unitiil Grande Fratello: legame speciale tra i due ex gieffini Pere Stefano Miele la casa del Grande Fratello si è rivelata una dimora fortunata. L’attrice e lo stilista, che proprio nella casa più spiata d’Italia si sono conosciuti nei mesi scorsi, hanno intrapreso un’amicizia speciale che sta proseguendo anche fuori dal reality di Canale Cinque. Nelle scorse oree Miele si sono ritrovati a cena e hanno ovviamente condiviso gli scatti del momento sui social. E non si tratta di un episodio sporadico, visto che già in diverse occasionie Stefano si sono mostrati insieme. In una intervista post Grande Fratello concessa a Comingsoon, Stefano ha speso parole molto speciali nei confronti della ...

Grande Fratello, Beatrice Luzzi retroscena su Giuseppe Garibaldi: “Non l’ho fatto salire a casa perché…” - Grande Fratello, beatrice luzzi retroscena su Giuseppe Garibaldi: “Non l’ho fatto salire a casa perché…” - In una recente intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello beatrice luzzi si è lasciata andare ad una rivelazione su Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi: il nome celebre del suo ex, amato in tutto il mondo - beatrice luzzi: il nome celebre del suo ex, amato in tutto il mondo - L'ex gieffina beatrice luzzi ha rivelato che il famoso ex è una stella di Hollywood, noto per aver preso parte a tanti film famosi e apprezzati dal pubblico ...

Beatrice Luzzi: the famous name of her ex, loved all over the world - beatrice luzzi: the famous name of her ex, loved all over the world - L'ex gieffina beatrice luzzi ha rivelato che il famoso ex è una stella di Hollywood, noto per aver preso parte a tanti film famosi e apprezzati dal pubblico ...