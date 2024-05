Triathlon - Leonie Periault domina la tappa di Yokohama delle World Series 13ma Bianca Seregn - 16ma Alice Betto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Sono andate in scena questa mattina le prove elite della attesissimadi(Giappone)2024. La gara femminile si è risolta in un vero e proprio duello tra Francia e Stati Uniti. Il successo, per dispersione, è andato alla transalpinacon il tempo complessivo di 1:52.28 con un margine di ben 36 secondi sulla statunitense Taylor Knibb, mentre completa il podio la francese Emma Lombardi a 40 secondi dalla connazionale. Quarta posizione per la statunitense Taylor Spivey a 57 secondi, mentre è quinta la sua connazionale Kirsten Kasper a 1:06. Sesta posizione per la spagnola Anna Godoy Contreras a 1:07, settima la rappresentanteBermuda, Flora Duffy, a 1:10, ottava la brasiliana ...