Roma - precipita per 6 metri | giovane in codice rosso

(Di sabato 11 maggio 2024) Una bravata ha rischiato di trasformarsi in tragedia la scorsa notte. Tre giovani, tutti maggiorenni hanno scavalcato il muro di cinta dell’ex fabbrica di penicillina su via Tiburtina, forse per fare delle fotografie o video da postare sui social. Carabinieri accorrono dopo che unper sei– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Era la mezzanotte di ieri quando, dopo essere entrati nella struttura, uno dei tre ragazzi ha deciso di salire ai piani superiori ed è salito su lastre di metallo ed èto per sei. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Basilio e i colleghi del Radiomobile. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in...

Attimi di paura in centro a Roma . Martedì 23 aprile, sulla terrazza del Pincio , uno dei punti più panoramici della Capitale, una ragazza di circa 20 anni è precipita ta per 5 metri di altezza finendo su un terrazza mento sottostante. I vigili del ...

Incidente sul Pincio a Roma : una giovane ragazza è precipita ta dalla terrazza , attualmente è ferita ma è riuscita ad attutire il colpo Una mattina che doveva essere tranquilla e serena si è trasformata in un momento di terrore per una giovane ...

Si arrampica sull’ex fabbrica di Penicillina per fare un video social e precipita: 18enne ferito - Si arrampica sull’ex fabbrica di Penicillina per fare un video social e precipita: 18enne ferito - È successo questa notte nell’edificio abbandonato su via Tiburtina. Il ragazzo era in compagnia di due amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Entra nella fabbrica abbandonata per scattare una foto, 18enne precipita dal solaio - Entra nella fabbrica abbandonata per scattare una foto, 18enne precipita dal solaio - Il ragazzo era in compagnia di due amici nello stabile dell'ex fabbrica di penicillina su via Tiburtina a roma.

Ragazzo di 18 anni precipita dal tetto della fabbrica abbandonata: volo di 6 metri, voleva scattare una foto social - Ragazzo di 18 anni precipita dal tetto della fabbrica abbandonata: volo di 6 metri, voleva scattare una foto social - Volevano scattarsi fotografie in un luogo abbandonato per poi pubblicarle sui social, e per questo avevano scelto di avventurarsi, la scorsa notte, nell'ex fabbrica di penicillina su ...