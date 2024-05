LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | Martin davanti a Bagnaia a metà Q - eliminato Marquez

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22è rientrato ai box. 11.22 Risale Quartararo: il francese è sesto a 0.767. Segnali di ripresa per la Yamaha. 11.21 3° Vinales, ma a ben mezzo secondo (0.520). Seguono Aleix Espargarò, Acosta, Di Giannantonio, Morbidelli, Bastianini, Bezzecchi, Miller, Oira e Quartararo. 11.20 Si migliorano. 1’29?919 per lo spagnolo, Pecco sempre 2° a 0.192. La questione è tra loro due per la pole. 11.19è secondo, ma a ben 330 millesimi da. 11.18 1’30?141,nettamente al comando. 11.17 Enea Bastianini, avendo disputato la Q1, avrà gomme usate in questo primo tentativo. 11.16 Gomma hard all’anteriore e soft al posteriore per, ...

Come seguire il sabato di Le Mans in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca delle pre-qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Francia

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP2 e delle qualifiche del Gran Premio di Francia a Le Mans. Come seguire il sabato di Le Mans in tv/streaming – La cronaca della FP1

10.33 Si stanno comportando bene questa mattina anche le Aprilia, terzo Vinales e quarto Espargarò. 10.32 Acosta fa un buon primo settore, ma non rischia nella seconda parte, si stanno migliorando anche

