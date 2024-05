Cremona - ubriaco disturba i clienti di un bar Poi calci e insulti alla polizia | 28enne multato e denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e con la sanzione per ubriachezza di un uomo di 28 anni, residente in provincia di Parma, un intervento effettuato aieri sera ad opera dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di. Verso le 21.30, una pattuglia della Radiomobile è stata inviata in Galleria XXV Aprile perché era stato segnalato un uomo che, visibilmente, urlava frasi senza senso e infastidiva idei locali. Sul posto, i militari lo hanno subito individuato e hanno chiesto i suoi documenti che, nonostante qualche iniziale resistenza, ha fornito. Ma quando i militari lo hanno invitato ad allontanarsi dal locale in cui si trovava perchéva, l'uomo ha iniziato ad avere un comportamento ostile verso la pattuglia. Infatti, ha insultato i ...