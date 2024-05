(Di sabato 11 maggio 2024) "L'della magistratura giudicante e requirente è unnon. Una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile. Resta però il problema della separazione delle carriere". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo, intervenendo al 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati in corso a Palermo. "Il mio primo saluto referente - aveva esordito il ministro - va al presidente della Repubblica. Poi il saluto va a chi mi ha invitato, sono grato a Santalucia. Ci tenevo profondamente a essere presente come gesto di omaggio e partecipazione all'Anm di cui ho fatto parte. Grazie dell'invito e del vostro applauso". "Ci sono differenze nelle nostre posizioni, lo sappiamo tutti, e spesso sono state espresse anche in termini severi. - ha detto, ricordando ...

Nordio, indipendenza toghe è principio non negoziabile - Nordio, indipendenza toghe è principio non negoziabile - "L' indipendenza della magistratura giudicante e requirente è un principio non negoziabile. Una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile. Resta però il problema della separazione delle carrier ...

Mattarella all'Onu: «La Russia ha la responsabilità di aver riportato la guerra in Europa» - Mattarella all'Onu: «La Russia ha la responsabilità di aver riportato la guerra in Europa» - «La difesa dell’indipendenza dell’ Ucraina, Paese fondatore delle Nazioni Unite, ha visto impegnata l’Italia, assieme a tanti altri partner internazionali, per l’affermazione del diritto internazional ...

I Giudici Europei, "i piani di riforma in Italia minano l'indipendenza" - I Giudici Europei, "i piani di riforma in Italia minano l'indipendenza" - la separazione delle carriere e la limitazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Tali iniziative di riforma non solo limiterebbero l'indipendenza del pubblico ministero, ma avrebbero ...