LIVE Arnaldi-Jarry - ATP Roma 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurro al servizio

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NAPOLITANO-SHANG (2° MATCH DALLE 11.00) LADI NARDI-RUNE DALLE 20.30 30-0 Molto reattivocon il dritto in uscita dal. 15-0 E’ lungo il rovescio incrociato del cileno. PRIMO SET 11:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match conal. 11:02 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Matteoe Nicolas. 10:57 Ancora pochi minuti di attesa prima dell’inizio di questa nuova intensa giornata di tennis agli Internazionali d’Italia. 10:52 Il vincente dell’incontro troverà ai sedicesimi di finale uno tra il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11,10 La Q2 inizierà alle 11.15 e durerà 15 minuti. 11.09 La Sprint Race è dunque piuttosto compromessa per Marquez , che scatterà dalla quinta fila. Discorso completamente diverso per la gara di domani, ...

Perugia – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Perugia - Rimini di Sabato 11 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C ...

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 2 Turno e Playout Andata: Palinsesto e Telecronisti - Serie C NOW 2023/24 - diretta Sky Playoff 2 Turno e Playout Andata: Palinsesto e Telecronisti - 28 squadre, un posto per la Serie B: ogni gol conta, chi la spunterà Non perderti neanche un’azione dei playoff di Serie C NOW in streaming su NOW Sabato 11 maggio 2024, l'attesissimo torneo dei play ...

Triestina – Giana Erminio: diretta live e risultato in tempo reale - Triestina – Giana Erminio: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Triestina - Giana Erminio del 11 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il secondo turno dei play off del campionato ...