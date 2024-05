Elezioni europee | perché sono così importanti per l’economia ed i mercati

(Di sabato 11 maggio 2024) A un mese dalle prossimeil focus deisi sposta su questo evento rilevante che, assieme al possibile taglio dei tassi della BCE, potrebbe radicalmente cambiare il panorama dele deieuropei. La Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen si appresta a passare il testimone a coloro che usciranno vincitori dalla corso peer l’Europarlamento, con grandi sfide davanti ed una situazione di grande incertezza sul panorama internazionale. L’attuale contesto vede una UE stretta fra due fuochi: da un lato gli USA e la loro crescita robusta nonostante e politiche restrittive della Fed, dall’altro la Cina che va conquistando un ruolo di leadership in campo tecnologico ed energetico. In mezzo l’Europa ed una serie di scelte mancate ai fini di una maggiore ...

L’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano un confronto tra eurodeputati e rappresentanti del settore economico e finanziario per analizzare i temi al centro del dibattito della campagna ...

Bologna, 6 maggio 2024 – “Il 2024 è iniziato in maniera decisamente positiva per i mercati finanziari dopo un 2023 che, fino a ottobre, aveva visto prevalere l’incertezza. Alla base di questo trend positivo ci sono dati economici meno negativi ...

