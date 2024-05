Serie A - richiesta di rinvio | il motivo è da non credere

(Di sabato 11 maggio 2024) In vista della prossima giornata diA arriva unache avrebbe dell’assurdo, ilè veramente da nonNella giornata di ieri è stato diramato il programma ufficiale della 37esima giornata del campionato diA. Tra gli incontri è previsto un Fiorentina Napoli allo Stadio Artemio Franchi venerdì 17 maggio alle ore 20:45. Le due compagini sono ancora in lotta per un posto in Europa League, con il rischio di doversi accontentare della Conference o peggio di restare a mani vuote. La formazione viola ha inoltre un’altra strada per raggiungere l’Europa ossia la finale della Conference League stessa Stando a quanto riportato da La Repubblica, per questa sfida il Napoli avrebbe richiesto uno spostamento al giorno successivo. La motivazione di tale...

Serie B: Como in A, Ascoli in C, Ternana e Bari ai playout - serie B: Como in A, Ascoli in C, Ternana e Bari ai playout - Al termine della trentottesima giornata di serie B arrivano gli ultimi verdetti. Il Como, dopo 21 anni d’attesa, torna in serie A. Il pari interno ottenuto in rimonta contro il Cosenza si rivela ...

Juventus, Allegri potrebbe cambiare qualcosa per la sfida con la Salernitana - Juventus, Allegri potrebbe cambiare qualcosa per la sfida con la Salernitana - La Juventus sarà impegnata domenica alle 18 all’Allianz Stadium contro la Salernitana. La partita contro i campani sarà la penultima gara interna della stagione e ...

Serie A: oggi si giocano due gare-Programma 36^ giornata e classifica - serie A: oggi si giocano due gare-Programma 36^ giornata e classifica - Si gioca nel weekend la 36^ giornata del campionato di serie A. LA CLASSIFICA. Di seguito il programma delle gare:Sabato ore 18 Napoli-Bologna:Sabato ore 20.45 Milan-Cagliari:Domenica ore 12.30 Lazio- ...