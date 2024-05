Villaggio degli Sposi - presto un ambulatorio per il nuovo medico di base

(Di sabato 11 maggio 2024) Bergamo. Unper ildiche prenderà servizio nel. La giunta comunale ha approvato l’assegnazione di un’immobile di sua proprietà in via Promessiper la realizzazione dell’della dottoressa Iolanda Narzisi,di medicina generale. Il Comune, in particolare a seguito dell’emergenza sanitaria del 2020 e della conseguente crescente domanda di medici, ha da tempo avviato politiche di intervento offrendo il massimo supporto possibile ai medici diche manifestano l’intenzione di insediarsi sul territorio cittadino, ed in particolare nei quartieri ove la loro presenza è pressoché nulla, concedendo immobili ...

L’INTERVENTO. Al parco Aldo Moro, a Bergamo, il via ai lavori che porteranno al taglio di una settantina di piante. La Regione fa sapere che nessun focolaio è stato individuato nelle aree a rischio. Entro aprile tecnici al lavoro in altri quattro ...

Entra nel vivo nel quartiere cittadino del Villaggio degli Sposi , in piazzale Visconti, il progetto PInqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), un finanziamento da 16 milioni di euro legato al Pnrr che ha reso possibile ...

